"СПБ биржа" получила 1,9 млрд рублей годовой чистой прибыли по МСФО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в 2022 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,926 млрд рублей против 187 млн рублей (рост в 10,3 раза) и скорректированной чистой прибыли 2,575 млрд рублей (снижение на 25,2%) в 2021 году, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Компания объяснила существенный рост нескорректированных EBITDA и чистой прибыли тем, что чистая операционная прибыль в 2021 году была уменьшена на расходы для реализации опционных программ в размере 2,39 млрд рублей, предоставленных ее акционером ассоциацией "НП РТС". В соответствии со стандартом МСФО опционная программа отражена в отчетности за 2021 год как единовременный расход, формально повлиявший на прибыль.

Скорректированная EBITDA снизилась в 2022 году на 14,4%, до 2,90 млрд рублей (3,39 млрд рублей годом ранее). Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37,47% (44,55% годом ранее).

Для сравнения: по итогам 2020 года биржа получила чистую прибыль по МСФО 1,3 млрд рублей.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов для группы инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ Бирже" в 2022 году составил $122,2 млрд, что на 68,9% ниже аналогичного показателя за 2021 год.

Совокупные доходы сложились на уровне 7,7 млрд рублей, что на 1,8% больше показателя 2021 года (7,6 млрд рублей).

Доходы по услугам и комиссиям сократились на 57,8% до 2,6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Из них 86,9% пришлось на доходы от основной операционной деятельности - организации торгов и услуг клирингового центра.

Процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы выросли в 6,8 раз до 3,7 млрд рублей за счёт эффективного размещения собственного капитала "СПБ биржи", полученного от IPO в 2021 году.

Валовая операционная прибыль выросла в 2022 году на 13,6% до 6 млрд рублей. При этом операционная рентабельность увеличилась до 77,1% (69,1% годом ранее).

Административные расходы в 2022 году увеличились на 56,2%, до 3,1 млрд рублей. Их рост связан с необходимостью развития новых проектов в быстро меняющихся условиях, повышения надёжности и устойчивости IT-инфраструктуры, автоматизации процессов, связанных с ростом регуляторных требований, предъявляемых к деятельности биржи и её дочерних компаний, а также усилением команды биржи и её дочерних компаний для развития торгово-клиринговой платформы и новых направлений бизнеса и созданием резервного центра обработки данных.

Собственный капитал "СПБ биржи" увеличился в 2022 году на 10,6%, до 20 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 10,1%.

Совокупные активы биржи равнялись 74,9 млрд рублей, из них 30,8 млрд рублей - неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо. При поступлении этих денег от вышестоящих депозитариев, они сразу будут выплачены инвесторам. В настоящее время "СПБ биржа" ведёт работу с вышестоящими депозитариями с целью разблокировки этих доходов и выплаты их инвесторам.

Основные средства биржи увеличились до 2,2 млрд рублей, что обусловлено главным образом затратами на аренду офиса и его оснащением. В соответствии со стандартом МСФО арендуемые помещения отражаются на балансе в составе основных средств в виде активов в форме права пользования.

"СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга и СПБ банк, осуществляющее функции расчётного депозитария.