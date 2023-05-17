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Etalon хочет сменить банк-депозитарий для управления своей программой GDR

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group решил сменить банк-депозитарий, управляющий программой глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, сообщила пресс-служба компании.

"Процедура смены банка-депозитария не потребует от держателей GDR компании каких-либо действий", - говорится в сообщении.

В настоящее время оператором GDR группы является The Bank of New York Mellon, договор на предоставление депозитарных услуг действует с 12 апреля 2021 года. В качестве нового депозитария планируется назначить RCS Issuer Services S.A.R.L. Назначение произойдет в срок, "установленный действующим депозитарным договором".

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%), говорится на сайте девелопера. Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon The Bank of New York Mellon RCS Issuer Services S.A.R.L.
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