Росстат оценил снижение ВВП РФ за I квартал в 1,9% в годовом выражении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I квартале 2023 года снизился на 1,9% по сравнению с I кварталом 2022 года. Такую предварительную оценку опубликовал в среду Росстат.

Данные Росстата оказались несколько лучше оценки Минэкономразвития (минус 2,2%), оценки ЦБ (минус 2,3%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал спад в I квартале на 2,4%).

Более подробные данные о ВВП за I квартал Росстат представит 15 июня.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2022 года упал на 2,7% в годовом выражении, в III квартале 2022 года - на 3,5%, во II квартале 2022 года - на 4,5%, в I квартале 2022 года вырос на 3,0%. В целом за 2022 год ВВП РФ снизился на 2,1%.

"При расчете ВВП за I квартал использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение индекса физического объема ВВП: оптовый товарооборот - спад на 10,8%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - спад на 10,2%; розничный товарооборот - спад на 7,3%; добыча полезных ископаемых - спад на 3,3%; грузооборот - спад на 2,1%. В то же время рост в I квартале в годовом сравнении продемонстрировали: обрабатывающие производства - 1,1%; сельское хозяйство - 2,9%; строительство - 8,8%; пассажирооборот - 15,7%", - отмечается в комментарии Росстата.

В Минэкономразвития после выхода данных Росстата подтвердили свой прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году на 1,2%. "Драйверами восстановления остаются строительный сектор и агропромышленный комплекс, а также обрабатывающая промышленность (металлургический и машиностроительный комплексы, выпуск электронного оборудования, пищевая промышленность). Восстановительные тренды являются результатом комплексных мер правительства по обеспечению устойчивости экономики и подтверждают прогноз по росту ВВП в текущем году", - сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщалось, ЦБ РФ ожидает во II квартале 2023 года рост ВВП РФ на 4,2% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но глава министерства Максим Решетников в конце апреля заявил, что этот прогноз носит скорее консервативный характер.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по изменению ВВП на 2023 год более консервативный, чем официальные прогнозы, и предполагает нулевую динамику российской экономики в текущем году.