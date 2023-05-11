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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

ЦБ оценил спад ВВП РФ в I квартале в 2,3%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в I квартале 2023 года составило, по расчетам ЦБ, 2,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Во II квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 4,2% в годовом выражении.

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее оценивало спад ВВП РФ в I квартале на 2,2%. Оценка Росстата динамики ВВП РФ за I квартал 2023 года будет опубликована 17 мая.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но глава министерства Максим Решетников в конце апреля заявил, что этот прогноз носит скорее консервативный характер.

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