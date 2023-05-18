Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в 34,29 руб./акция

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Суммарный объем дивидендов может составить 67,2 млрд рублей.

ГОСА, на котором будет рассмотрен, в том числе, вопрос о выплате дивидендов, запланировано на 18 июня.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня.

Если акционеры утвердят решение о выплате дивидендов, она будет произведена без привязки к дивидендной политике.

В прошлом году компания сообщала, что отложила принятие дивполитики на 2022-2024 годы - на фоне макроэкономической неопределенности и отказа многих компаний от выплаты дивидендов. Промежуточные дивиденды в 2022 году МТС также не выплачивала.

Прежняя дивполитика МТС, рассчитанная на период 2019-2021 гг., предусматривала выплату акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно. Выплаты происходили двумя частями в течение календарного года: по результатам предыдущего года и промежуточные дивиденды за I полугодие текущего года.

Выплаты финальных дивидендов за 2021 год составили 33,85 рубля на обыкновенную акцию, совокупный объем - 66,33 млрд рублей.

В сентябре 2021 года акционеры МТС утвердили промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2021 года в 10,55 рубля на акцию (21,10 рубля на АДР), общая сумма промежуточных дивидендов составила 21,08 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составляли 26,51 рубля на акцию (53,02 рубля на ADR), или 52,7 млрд рублей.