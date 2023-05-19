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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

РФ в 2022 году поставила в Саудовскую Аравию рекордные 1,8 млн тонн пшеницы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году поставила в Саудовскую Аравию 1,8 млн тонн пшеницы, что стало историческим рекордом в торговле между странами, сообщает Минсельхоз в телеграм-канале по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Патрушева с управляющим государственной организации по продовольственной безопасности (GFSA) Ахмадом Аль-Фаресом в Сочи в пятницу.

"По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами достиг рекордной отметки в $1 млрд. Порядка 70% торговли приходится на зерновые. В прошлом году поставили в королевство исторический объем пшеницы - 1,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

Рекордных значений также достиг экспорт российской мясной продукции.

"В этом году положительная динамика сохраняется: за четыре месяца объем взаимной торговли уже вырос более чем в два раза", - сообщает Минсельхоз.

Саудовская Аравия Минсельхоз РФ Дмитрий Патрушев
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