Фондовые индексы США снизились в пятницу, но выросли по итогам всей недели

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в пятницу снизились.

Это не помешало Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 закончить "в плюсе" первую неделю из последних трех: за пять рабочих дней они прибавили соответственно 0,4% и 1,6%. Nasdaq Composite поднялся на 3%, при этом он показал положительную динамику по итогам четвертой недели подряд, чего не происходило с начала февраля.

Негативное влияние на настроения инвесторов в конце недели оказали опасения относительно того, что власти никак не могут договориться о повышении лимита госдолга США. Кроме того, их беспокоит ситуация в банковском секторе.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с представителями кредитных учреждений на прошлой неделе заявила, что могут потребоваться дальнейшие слияния банков, поскольку отрасль продолжает преодолевать кризис, сообщило CNN со ссылкой на источники. Это усилило ожидания, что крупнейшие банки страны продолжат поглощать региональные банки.

Между тем конгрессмен от штата Луизиана республиканец Гаррет Грейвс сообщил в пятницу, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу, сообщило издание Market Watch. Грейвс является ключевым союзником спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

Пока не ясно, на какой период могут быть приостановлены переговоры. По словам Грейвса, команда администрации президента США Джо Байдена ведет себя "неразумно". При этом лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнел заявил, что Байдену пора, наконец, серьезно отнестись к переговорам.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл сказал, что Федеральная резервная система уже существенно ужесточила денежно-кредитную политику и может дать себе время на оценку принятых мер. "Мы прошли длинный путь, и наша текущая политика является ограничительной. Зайдя столь далеко, мы можем позволить себе оценить данные и меняющиеся прогнозы, чтобы сделать выводы", - отметил он в ходе конференции Федрезерва в пятницу.

Ситуация вокруг потолка госдолга и заявления Пауэлла привела к пересмотру трейдерами прогнозов в отношении изменения базовой ставки ФРС. Судя по котировкам фьючерсов, рынок стал оценивать шансы на ее повышение в июне в 22% по сравнению с 36% днем ранее.

Цена акций Foot Locker Inc. в пятницу рухнула более чем на 27%. Ритейлер спортивной одежды и обуви в первом финквартале (завершился 29 апреля) сократил чистую прибыль в 3,7 раза, а также ухудшил годовой прогноз.

Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов Applied Materials увеличил выручку во втором финансовом квартале (февраль-апрель) на 6%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Однако бумаги компании подешевели на 2,3%, поскольку руководство компании заявило о сохраняющейся слабости полупроводникового рынка.

Котировки акций Morgan Stanley снизились на 2,7%. Главный исполнительный директор Джеймс Горман в ходе собрания акционеров заявил, что в следующие 12 месяцев будет найден новый руководитель банка. При этом он сам после ухода с поста CEO станет исполнительным председателем Morgan Stanley.

В то же время цена бумаг Farfetch взлетела почти на 15%. Ритейлер люксовой одежды в январе-марте увеличил выручку на 8% в годовом выражении. Компания завершила отчетный период с убытком, но он оказался существенно меньше ожиданий.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 109,28 пункта (на 0,33%) и составил 33426,63 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса стали акции Nike Inc., подешевевшие на 3,5%, и Walt Disney Co. - на 2,6%.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 6,07 пункта (на 0,14%) - до 4191,98 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 30,94 пункта (на 0,24%) и завершил сессию на отметке 12657,9 пункта.