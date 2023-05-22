Скорректированная чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале выросла на 17,4%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по итогам первого квартала получила 14,298 млрд рублей скорректированной чистой прибыли по МСФО, что на 17,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (12,182 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Чистая прибыль выросла при этом на 77% до 14,335 млрд рублей.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 12,1 млрд рублей.

Предыдущий рекорд по чистой прибыли Мосбиржи на уровне 11,2 млрд рублей был установлен в четвертом квартале 2022 года.

Показатель EBITDA вырос в первом квартале 2023 года на 72,5%, до 19,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 17,8%, до 19 млрд рублей.

Операционные доходы Мосбиржи в отчетном периоде выросли на 6,9%, до 23,2 млрд рублей.

Комиссионные доходы снизились на 6,5%, до 9,96 млрд рублей. На рынке акций они сократились на 35,1%, в то время как объемы торгов упали на 64,5% на фоне снижения активности участников рынка. Несоответствие в динамике комиссионных доходов и объемов торгов объясняется новой асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года, указывает Мосбиржа.

Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли почти в 2,4 раза на фоне роста объема торгов (без учета однодневных облигаций) вдвое.

Комиссионные доходы денежного рынка снизились на 18,6%, на валютном рынке они выросли незначительно - на 0,6%.

Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 2,2% при уменьшении объема торгов на 61,2%. Динамика эффективной комиссии объясняется смещением структуры объемов торгов в сторону высокомаржинальных товарных деривативов.

Чистые процентные и прочие финансовые доходы выросли на 21%, до 13,1 млрд рублей.

Размер собственных средств биржи по итогам первого квартала 2023 года составил 114,82 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода она не имела долговых обязательств.

Операционные расходы за первый квартал 2023 года снизились на 17,9%, в основном за счет сокращения трат на рекламу и маркетинг.

Объем капитальных затрат составил 0,56 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.

Мосбиржа понизила прогноз роста операционных расходов на 2023 год до 10-14% с ожидавшихся в марте 12-16%.

Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2023 год составляет 4-6 млрд рублей вместо 4-7 млрд рублей.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Доля акций в свободном обращении (free float) превышает 60%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).