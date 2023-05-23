"Мостотрест" не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мостотрест" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания.

Чистая прибыль "Мостотреста" по РСБУ за 2022 год выросла в 2,7 раза, до 405,4 млн руб. Выручка группы сократилась на 35,2%, до 4,8 млрд руб.

Последние на данный момент дивидендные выплаты "Мостотрест" производил в 2018 году. За 2017 год было выплачено в общей сложности 10,64 руб. на акцию, в том числе 8,45 руб. промежуточных дивидендов за 9 месяцев (всего 2,385 млрд руб.) и 2,19 руб. финальных (всего 618,052 млн руб.)

Годовое собрание акционеров "Мостотреста" пройдет 29 июня в форме заочного голосования.

ПАО "Мостотрест" существенно сократило масштабы деятельности и финансовые показатели после проведенной в 2020 году реорганизации. Численность сотрудников группы в результате реорганизации упала с почти 16 тысяч до 274 человек к концу 2022 года.

Из структуры "Мостотреста" в ходе реорганизации было выделено АО "Дороги и мосты", которое получило большую часть имущества, мощностей и трудовых ресурсов ПАО, объединив ООО "Трансстроймеханизация", АО "МТТС", ООО "ОССП", 12 филиалов и специализированные заводы в Москве и Туле. АО "Дороги и мосты" перешло под контроль АО "ГК Нацпроектстрой", созданного как инфраструктурный мегаподрядчик при участии ВЭБа, Аркадия Ротенберга и группы "1520". "Нацпроектстрой" с конца 2022 года возглавляет гендиректор группы "1520" Алексей Крапивин.

"Мостотрест", оставаясь отдельной самостоятельной компанией, продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений. Владельцем 97% акций группы во второй половине прошлого года являлось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.