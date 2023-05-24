Еврокомиссия оценивает состояние экономики ЕС как относительно хорошее

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия констатировала в целом позитивную динамику в экономике ЕС в условиях "сложной геополитической среды", давая рекомендации странам союза в рамках весеннего пакета экономических мер.

"Экономика ЕС находится в очень хорошем состоянии в среде, остающейся неопределенной и полной вызовов", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

Он отметил, что по весеннему прогнозу ожидается экономический рост на 1% в 2023 году и на 1,7% в 2024 году.

Инфляция в ЕС прогнозируется на уровне 6,7% в 2023 году и 3,1% в 2024 году. При этом зампред ЕК признал проблему роста цен, снижающих покупательную способность, особенно граждан с низкими и средними доходами.

В сообщении Еврокомиссии, посвященном весеннему пакету "европейского семестра", указывается, что снижение цен на энергоносители и сильный рынок труда способствовали умеренному росту в первом квартале 2023 года, рассеяв опасения по поводу рецессии. Рост занятости прогнозируется на уровне 0,5% в 2023 году, а затем он снизится до 0,4% в 2024 году. Ожидается, что уровень безработицы останется чуть выше 6%.

В документе ЕК указывается, что для построения "надежной и ориентированной на будущее экономики, обеспечивающей конкурентоспособность и долгосрочное процветание для всех перед лицом сложной геополитической среды", требуется комплексный подход во всех областях: "обеспечение экологической устойчивости, производительности, справедливости и макроэкономической стабильности".

Адресные рекомендации Еврокомиссии государствам-членам ЕС особенно ориентированы на переход к "зеленым" и цифровым технологиям и повышение конкурентоспособности.

В Брюсселе заявляют, что государства-члены должны продолжать работу по обезуглероживанию экономики и промышленной базы ЕС, решать проблемы нехватки и несоответствия рабочей силы, поддерживать создание качественных рабочих мест, расширять масштабы исследований и инноваций и создавать условия для обеспечения долгосрочного процветания и конкурентоспособности ЕС.