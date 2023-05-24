Экспортеры оценили потенциал поставок российского зерна в Китай в 5 млн т в год

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские экспортеры готовы к масштабным поставкам пшеницы, ячменя и кукурузы в Китай большегрузными судами класса "панамакс" и выше и оценивают потенциал ежегодного экспорта в 5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин по итогам состоявшегося в Шанхае российско-китайского бизнес-форума.

"В целях развития товарооборота мы готовы организовать поставки зерна из южных портов РФ на условиях CIF морские порты Китая с оплатой в юанях. Мы научились работать в сегодняшних условиях и готовы брать на себя фрахт судов и страхование военных рисков, сопутствующих поставкам из портов Азово-Черноморского бассейна", - заявил он.

По словам Зернина, объем экспорта российского зерна в этом сезоне (начался 1 июля 2022 года - ИФ) в Китай превысил 600 тыс. тонн. "Но это соответствует разве что уровню приграничной торговли, - отметил он. - Одной из своих важнейших задач считаем достижение объемов экспорта пшеницы, кукурузы и других культур до уровня, соответствующего потенциалу сторон".

"В этом сезоне мы существенно, почти в полтора раза, нарастили объем поставок российской зерновой продукции на мировой рынок, даже несмотря на небольшое снижение количества стран-импортеров – с 81 до 71. Часть из них прекратила закупки российского зерна либо по политическим либо по причинам ограничений на расчеты, - сказал Зернин. - Китай не прекращал закупки, он еще даже не успел открыть свой рынок, чтобы оценить качество российской зерновой продукции, как это сделали многие другие страны".

"Мы искренне надеемся на отмену, как мы считаем, излишне строгих фитосанитарных ограничений со стороны Китая и готовы к конкурентной борьбе за китайский рынок", - заключил он.