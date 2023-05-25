ЦБ предложил ввести для НПФ двухуровневую премию за успех

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с Минфином и участниками рынка изменения в систему вознаграждения для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), предлагает ввести двухуровневую премию за успех. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Мы находимся в обсуждении и с Минфином, и с пенсионными фондами в части того, как правильно модернизировать систему вознаграждения", - сказала она журналистам в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XIV.

По ее словам, ЦБ предлагает оставить management fee (постоянная часть вознаграждения фонда) на уровне, "который позволит выполнять минимально необходимый набор требований для управления, чтобы фонды вне зависимости от результатов получали возможность качественно управлять этими активами".

"Мы предлагаем ввести премию за успех двухуровневую. Первую – которая будет с более низкой ставкой, но вне зависимости от превышения бенчмарка. И второй уровень – с повышенной ставкой за успех в случае, если бенчмарк был превышен", - указала Шишлянникова.

Сейчас идет дискуссия вокруг того, какой бенчмарк выбрать, добавила она. По ее словам, рассматриваются разные варианты, например, привязка к прогнозу ЦБ по инфляции.