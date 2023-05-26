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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило АПК дополнительно 7 млрд рублей из резервного фонда.

Соответствующее распоряжение было подписано 25 мая и размещено на официальном портале правовой информации.

Так, 3 млрд рублей предназначены на льготное кредитование аграриев. Это позволит привлечь не менее 45 новых льготных кредитов на общую сумму не менее 49,5 млрд рублей, говорится в распоряжении.

Кроме того, 4 млрд рублей направляется на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Предполагается, что это позволит просубсидировать перевозку не менее 2,6 млн тонн продукции.

Минсельхозу РФ поручено до 1 февраля 2024 года представить в правительство доклад об использовании этих средств.

Правительство РФ Минсельхоз АПК
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