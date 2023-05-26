Qiwi увеличила скорректированную квартальную прибыль в 1,8 раза

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2023 года скорректированная чистая прибыль Qiwi выросла в 1,8 раза - до 4,2 млрд рублей с 2,3 млрд рублей годом ранее.

В отчетный период компания увеличила общую чистую выручку на 35,6% - до 8,6 млрд рублей по сравнению с 6,3 млрд рублей за аналогичный период 2022 года.

Скорректированная EBITDA в I квартале 2023 года выросла на 21,5% - до 4,5 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 52,4% (58,5% годом ранее).

Объем платежей в сегменте платежных сервисов в I квартале 2023 года вырос на 31,6% - до 469,2 млрд рублей.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов достигла 5,1 млрд рублей, показав рост на 23,5%.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании с долей в 71,2% голосов является Сергей Солонин.