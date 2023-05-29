Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,8%, причем второй превысил 2700 пунктов, обновив максимум с апреля 2022 года; во втором эшелоне раллирует "Самолет" на новостях о buyback.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2705,91 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1064,44 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар стоит 80,08 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), Polymetal (+2,2%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,2%), ВТБ (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,7%), бумаги Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "МТС" (+0,6%), "АФК Система" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "Московской биржи" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%).

Подешевели после отсечки дивидендов за 2022 год акции "Интер РАО" (-4,6%, до 4,141 рубля; дивиденды - 0,2837 рубля на акцию).

Комментарии аналитиков

Во "втором эшелоне" выросли акции ГК "Самолет" (+9,7%) на фоне известий, что совет директоров принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года. Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник протестирует отметку 2700 пунктов. Внешний фон складывается довольно позитивно. На фоне переизбрания Эрдогана на второй срок в качестве президента Турции не исключен повышенный спрос на акции "Газпрома", так как риски, связанные с созданием газового хаба в республике, теперь практически сняты. Также ожидается сохранение положительной динамики акций "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, подросшая нефть и геополитика призывают к продолжению роста российских акций.

На предыдущей неделе не реализовался пессимистичный сценарий коррекции, с отработкой фигуры теханализа "двойная вершина". Раз рынок категорически не хочет падать, то пора бы ему начать новую волну роста, тем более, что перекупленность снята за счет боковика с 16 по 25 мая.

В понедельник все благоприятствует "быкам". Из США поступили новости, что президент США Джо Байден достиг соглашения с представителем республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти по увеличению потолка госдолга. В этом мало кто сомневался, но все-таки мировые рынки немного успокоятся. Следовательно, нефть может продолжить рост. Кроме того, СМИ сообщают о победе Эрдогана на выборах президента Турции. Таким образом, отношения России и Турции как минимум не ухудшатся. Этот факт может продолжить отыгрывать ростом локально перепроданный "Газпром" из-за снятия рисков срыва строительства нового хаба в Турции и сокращения поставок в страну по уже имеющимся газопроводам, отмечает эксперт.

"Из других бумаг позитивный взгляд сохраняется на акции "ЛУКОЙЛа" – в четверг они будут последний день торговаться с дивидендами, так что к этой дате котировки могут спекулятивно разогнать. Среднесрочным инвесторам можно смело выходить на дивиденды, дивидендный "гэп" ожидается меньше, чем размер выплат. Также есть потенциал роста и у акций Сбербанка - сопротивление находится на уровне 260 руб. Пока все говорит в пользу того, что от 260 рублей мы увидим либо легкую коррекцию, либо боковик, после чего подъем Сбера продолжится", - полагает Антонов.

В США в пятницу основные индексы акций выросли на 1-2,2%, причем S&P 500 (+1,3%) и Nasdaq (+2,2%) достигли максимумов с августа 2022 года. По итогам недели Nasdaq увеличился на 2,5%, завершив "в плюсе" пятую неделю подряд, чего не происходило с начала февраля, сообщает MarketWatch. Индекс S&P 500 за пять рабочих дней прибавил 0,3%, в то время как Dow Jones просел на 1%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.

Позитивное влияние на рынок в пятницу оказали ожидания скорого решения проблемы с повышением потолка государственных заимствований в США.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце поднялся на 4,4% в годовом выражении. Таким образом, повышение ускорилось по сравнению с 4,2% в марте. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос в апреле на 4,7% после подъема на 4,6% месяцем ранее.

Эти данные подтолкнули трейдеров к пересмотру прогнозов относительно динамики процентных ставок ФРС. Исходя из котировок фьючерсов, в пятницу 65,9% из них стали ожидать повышения стоимости заимствований еще на 25 б.п. на следующем заседании против 51,7% в четверг, согласно данным CME FedWatch Tool.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в пятницу, что не исключает возможности очередного повышения базовой процентной ставки Федрезервом в июне в связи с отсутствием ощутимого прогресса в замедлении инфляции. "Опубликованные статданные показывают, что нам многое еще предстоит сделать", - сказала она в интервью CNBC.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, рынки Южной Кореи закрыты в связи с праздником; китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Заявление президента США Джо Байдена о достижении соглашения по вопросу потолка госдолга со спикером палаты представителей Кевином Маккарти улучшило настрой трейдеров, отмечает Market Watch.

"Мы достигли двустороннего соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден по итогам телефонного разговора с Маккарти.

Американский президент отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов".

"Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 032,88 млрд юаней ($287,7 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Спад был отмечен в 27 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний черной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

Слабые статданные усилили ожидания, что китайские власти продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности, отмечает Trading Economics.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, принципиальное соглашение, достигнутое Белым домом и республиканцами в Палате представителей, повысит лимит госдолга на два года и ограничит расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.

Нижняя палата Конгресса сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения. В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении велись уже несколько месяцев.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $77,44 за баррель (+0,6% и +0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $73,23 за баррель (+0,8% и +1,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели контракт на Brent подорожал на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.

Как ожидается, объем торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимум с марта 2022 года.