ЦБ отмечает, что потребительский спрос в РФ уже приближается к докризисным уровням

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Потребительский спрос в России постепенно увеличивается и уже приближается к докризисным уровням, сообщил на пресс-конференции директор департамента ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"С начала этого года мы видим восстановление потребительской активности, причем она носит такой поступательный характер - от месяца к месяцу картина улучшается, но если сравнивать с докризисными уровнями, то пока, наверное, все-таки потребительский спрос чуть слабее, но приближается к докризисным уровням", - сказал Тремасов в рамках общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики.

Об увеличении потребительской активности свидетельствует динамика необеспеченного кредитования и автокредитования.

Ранее сообщалось, что потребительское кредитование в России апреле выросло на 1,2% после роста на 1,4% в марте.

Тремасов напомнил, что потребительский спрос был слабым начиная со второй половины марта прошлого года, эта ситуация сохранялась до конца 2022 года.