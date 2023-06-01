СПБ биржа увеличит количество ETF на торгах до 170

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 5 июня предоставит доступ к торгам ценными бумагами 14 новых ETF (exchange traded fund – биржевые инвестиционные фонды), в том числе 13 маржинальных фондов, говорится в сообщении торговой площадки.

Сделки с такими инструментами доступны только квалифицированным инвесторам.

Торги проводятся с 14:30 или 16:30 до 23:00. После 23:00 инвесторы могут снимать заявки, но не могут подавать новые.

Расчеты по ETF проводятся на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2) в валюте первоначального листинга. Минимальный лот – одна ценная бумага.

В состав маржинальных фондов входят финансовые инструменты с кредитным плечом, в том числе фьючерсные контракты, опционы, своповые и форвардные контракты.

Маржинальные ETF привязаны к эталонному индексу, но при этом могут удвоить (2x) или утроить (3x) его ежедневную доходность или, наоборот, показать доходность, обратную показателям эталонного индекса в один (-1х), два (-2х) или три (-3х) раза. Например, для двух новых фондов – Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares и Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares – бенчмарком выступает NYSE Arca Gold Miners Index.

"СПБ биржа" запустила торги ETF с 11 ноября 2022 года, инвесторам стали доступны ценные бумаги 115 таких фондов. В январе 2023 года количество ETF на торгах выросло до 146. В апреле биржа предоставила доступ к торгам ценными бумагами маржинальных и реверсных ETF, увеличив общее число фондов до 156.