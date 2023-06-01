Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

СПБ биржа увеличит количество ETF на торгах до 170

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 5 июня предоставит доступ к торгам ценными бумагами 14 новых ETF (exchange traded fund – биржевые инвестиционные фонды), в том числе 13 маржинальных фондов, говорится в сообщении торговой площадки.

Сделки с такими инструментами доступны только квалифицированным инвесторам.

Торги проводятся с 14:30 или 16:30 до 23:00. После 23:00 инвесторы могут снимать заявки, но не могут подавать новые.

Расчеты по ETF проводятся на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2) в валюте первоначального листинга. Минимальный лот – одна ценная бумага.

В состав маржинальных фондов входят финансовые инструменты с кредитным плечом, в том числе фьючерсные контракты, опционы, своповые и форвардные контракты.

Маржинальные ETF привязаны к эталонному индексу, но при этом могут удвоить (2x) или утроить (3x) его ежедневную доходность или, наоборот, показать доходность, обратную показателям эталонного индекса в один (-1х), два (-2х) или три (-3х) раза. Например, для двух новых фондов – Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares и Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares – бенчмарком выступает NYSE Arca Gold Miners Index.

"СПБ биржа" запустила торги ETF с 11 ноября 2022 года, инвесторам стали доступны ценные бумаги 115 таких фондов. В январе 2023 года количество ETF на торгах выросло до 146. В апреле биржа предоставила доступ к торгам ценными бумагами маржинальных и реверсных ETF, увеличив общее число фондов до 156.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

Несис назвал "достаточно обширными" последствия санкций для российских активов Polymetal

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });