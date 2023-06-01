Холдинг "Медиа-1" Ивана Таврина купил радиостанции медиагруппы СДС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ГК "Выбери радио" (входит в холдинг "Медиа-1") приобрела ряд активов "Кузбасской медиа группы" холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС), сообщает сайт "Выбери радио".

Предметом сделки стали 12 радиочастот в Кемерово, Новокузнецке, Юрге и Мариинске, на которых вещают такие станции, как "Европа Плюс", "Ретро FM", "Дорожное радио", "Русское Радио", DFM, "Радио Шансон" и "Хит FM". Сумма сделки не раскрывается.

"Теперь группа компаний ("Выбери радио" - ИФ) управляет 25 радиостанциями в Кемерово, Новокузнецке и других городах Кузбасса, а также имеет крупные филиалы в Новосибирске и Красноярске. В результате сделки общее количество радиостанций холдинга выросло до 136. Покупка радиоактивов "Кузбасской медиа группы" - крупнейшая сделка для "Выбери радио" с 2019 года", - говорится в сообщении.

В "Кузбасской медиа группе" "Интерфаксу" подтвердили информацию о продаже радиоактивов. "Это связано с решением об изменении бизнес-стратегии. Сейчас мы концентрируемся на организации и проведении крупных событий и развитии видеопродакшн", - отметил представитель группы.

Гендиректор "Выбери радио" Михаил Попонов сообщил "Интерфаксу", что с учетом приобретенных активов "Кузбасской медиа группы" доля "Выбери радио" на рынке радиорекламы в Кемеровской области вырастет примерно до 75% с сегодняшних 60%. По собственным оценкам компании, в регионе рынок радиорекламы оценивается в 130-150 млн рублей.

"В планах - интеграция приобретенных станций в периметр "Выбери радио". Процесс консолидации радиорынка Кузбасса окажет положительный эффект как с точки зрения объема рекламного рынка, так и степени качества локального контента на федеральных форматах", - считает Попонов.

Он также сообщил, что "Выбери радио" выиграло на конкурсе, проведенном Роскомнадзором, еще одну частоту и с 2024 года в Кузбассе появится "Радио Рекорд".

Холдинг "Медиа-1" объединяет телеканалы "Муз-ТВ", "Ю", "Солнце", digital-оператора рекламы Gallery, а также вещательную сеть по управлению региональными радиостанциями ГК "Выбери радио". Бенефициаром "Медиа-1" является Иван Таврин.