Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена на 37%, до 2 856,3 руб. за т

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 июня снизилась до 2 тыс. 856,3 рубля за тонну с 4 тыс. 525,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Снижение произошло за счет введения новой базовой цены в формулу расчета пошлины. С июня ее размер составляет 17 тыс. против 15 тыс. рублей за тонну ранее.

По новым базовым ценам были рассчитаны и пошлины на ячмень и кукурузу. На ячмень ставка пошлины обнуляется (1 тыс. 224,7 рубля неделей ранее), на кукурузу составляет 1 тыс. 214,4 рубля (2 тыс. 753,6 рубля). Базовая цена для расчета пошлин на эти культуры повышена до 15,875 тыс. с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $262,4 за тонну на пшеницу ($268,3 неделей ранее), $190,1 - на ячмень ($195,3), $219,2 - на кукурузу ($222,6).

Новые пошлины будут действовать по 13 июня включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.