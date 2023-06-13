Доля юаня на биржевом валютном рынке РФ в мае выросла до 39,2%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Доля юаня на российском биржевом валютном рынке в мае выросла до 39,2%, с 36,1%, а доля "токсичных" валют сократилась до 59,4%. Об этом сообщается в очередном обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В частности, доля доллара США в объеме операций возобновила снижение, достигнув 43,7% с 44,5% на конец апреля, доля евро сократилась до 15,7% с 17,8%.

В экспортно-импортных операциях доля юаня продолжает увеличиваться, достигнув в апреле 23% после 18% в марте в экспорте, в импорте – 31% после 27%.

В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла до $7,2 млрд с $6,9 млрд, а импортные платежи – до $7,9 млрд с $7,7 млрд.