Сбербанк в 2023 году расширит сеть в Крыму до 130 банкоматов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк намерен до конца 2023 года увеличить банкоматную сеть в Крыму до 130 устройств, сообщил журналистам на ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"У нас сейчас 50 банкоматов, и будет до конца года 130 устройств открыто", - сказал он.

Сбербанк в мае открыл два полноценных отделения на Крымском полуострове: в Ялте и в Севастополе. Они оказывают полный перечень услуг частным и корпоративным клиентам. Открытие полноценного отделения Сбербанка в Симферополе планируется во второй половине 2023 года.

На середину апреля в Крыму было 30 банкоматов Сбера. Сообщалось, что в мае-июне банк планирует расширить сеть до 80 банкоматов.

В Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под санкциями.

Сбербанк России в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.