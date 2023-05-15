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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Первое отделение Сбербанка открыто в понедельник в Севастополе.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Анатолий Песенников на открытии отделения сообщил: "Практически построили офис за месяц, офис новой модульной конструкции. А наши продукты и услуги не будут ничем отличаться и будут идентичны по всей РФ".

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Он также отметил, что до конца года Сбербанк откроет несколько офисов в крупных городах Крыма. "Будем увеличивать количество офисов и здесь (в Севастополе - ИФ). Мы в июле откроем здесь офис по обслуживанию юридических лиц", - уточнил Песенников.

Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. В первом полугодии банк планирует открыть три офиса в крупнейших городах полуострова, а в течение всего 2023 года распространить свою сеть устройств самообслуживания по всему Крыму.

В начале мая было открыто первое отделение Сбербанка в Крыму - в Ялте.

Сообщалось, что в мае-июне Сбербанк планирует расширить банкоматную сеть в Крыму до 80 устройств с 30 аппаратов на середину апреля.

В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк Крым Севастополь
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