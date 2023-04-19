Сбербанк поставит в Крым более 40 банкоматов к туристическому сезону

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в мае-июне планирует расширить банкоматную сеть в Крыму до 80 устройств, сообщила журналистам руководитель блока "Сеть продаж" Татьяна Галкина.

На данный момент в Крыму находится около 30 банкоматов Сбера.

"Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить сеть банкоматов в Крыму до 80", - сказала Галкина.

"Оборот на один банкомат здесь выше среднего по стране. Также мы наблюдаем повышенный спрос на функцию взноса наличных на карты банка через банкоматы. Высокий интерес обусловлен популярностью сервисов Сбера - например, к переводам", - отметила она.

По ее словам, банк намерен до конца года открыть свой крымский головной офис в Симферополе. А также планирует в ближайшее время открыть на полуострове модульные офисы, которые будут оказывать полный спектр услуг.

Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. В первом полугодии банк планирует открыть три офиса в крупнейших городах полуострова, а в течение всего 2023 года распространить свою сеть устройств самообслуживания по всему Крыму.