Президент "АвтоВАЗа" отметил сложность переговоров о покупке РН Банка

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сделка по покупке "АвтоВАЗом" активов российского банка альянса Renault-Nissan (РН Банк) все ещё не закрыта, несмотря на подписание договора купли-продажи, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" в ноябре 2022 года получил разрешение президента купить холдинговую компанию BARN B.V., через которую РН банком владеют итальянская группа UniCredit (через Юникредитбанк, 40%), французская Renault (30%) и японская Nissan (30%).

"Процесс по приобретению банка с иностранным участием оказался непростым - много требований как со стороны продавцов, так и со стороны наших регулирующих органов. Хочу сказать одно - договор купли-продажи подписан сторонами, и он ожидает своего финансового закрытия. Скажу так - мы находимся в завершающей стадии процесса", - сказал Соколов журналистам.

Он отметил, что "АвтоВАЗ" был в числе первых, кто в прошлом году получил разрешение на приобретение активов иностранных компаний в банковской сфере.

Группа UniCredit в своем годовом отчете за 2022 год зафиксировала убыток в размере 111 млн евро от списания инвестиций в компанию BARN B.V.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 116,2 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец 2021 года составляли 27 млрд рублей.

После начала военной операции на территории Украины Renault и Nissan решилие уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП "НАМИ".

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле 2022 года глава группы Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками сказал, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России. При этом он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

В прошлом году российский бизнес UniCredit принес группе убыток в размере 220 млн евро против чистой прибыли в 218 млн евро годом ранее.