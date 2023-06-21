"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., свидетельствуют материалы банка.

Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежит 40% в BARN B.V., еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor. В конце прошлого года партнеры приняли решение продать 100% акций РН банка группе "АвтоВАЗ", сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 116,2 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец 2021 года составляли 27 млрд рублей.

После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП "НАМИ". UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.