Российский бизнес UniCredit принес группе годовой убыток в 220 млн евро

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2033 году российский бизнес итальянской UniCredit принес группе убыток в размере 220 млн евро против чистой прибыли в 218 млн евро годом ранее, говорится в материалах UniCredit.

Группа 31 января опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год. Так, в прошлом году без учета российского сегмента UniCredit заработал 5,4 млрд евро чистой прибыли, с учетом результатов бизнеса в России - 5,2 млрд евро.

В четвертом квартале российский бизнес принес группе прибыль в размере 16 млн евро против 344 млн евро в третьем квартале и 336 млн евро во втором квартале. Убыточным российский сегмент был только в первом квартале прошлого года, когда на фоне резкого роста расходов на резервы после начала военного конфликта на Украине группа отразила отрицательный финансовый результат в размере 915 млн евро.

Выручка российского сегмента в целом за прошлый год выросла на 86% и составила 1,26 млрд евро. Вклад российского банка в чистый процентный доход группы (9,9 млрд евро) составил 757 млрд евро.

Расходы на резервы под обесценение кредитов в России за прошлый год составили около 882 млрд евро, при этом в четвертом квартале группа распустила около 100 млн евро провизий, что связано с погашением ряда кредитов.

Группа с марта 2022 года начала сокращать риски на Россию, за это время они снизились на 66%, или примерно на 4,1 млрд евро.

UniCredit весной 2022 года заявил, что рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране. В июле глава UniCredit Андреа Орчел сказал аналитикам, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России.

"Если говорить о неорганических вариантах, мы продолжаем искать альтернативы. Я знаю, что в дополнение к локальному интересу у нас сейчас растет интерес со стороны третьих стран, которые не ввели санкции в отношении страны и заинтересованы в том, чтобы потенциально занять место, которое покидают западные компании", - сказал тогда Орчел, указав при этом, что группа не собирается совершать сделку по любой цене.

Выход иностранных банков с российского рынка осложняет указ президента России, который запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. При этом президент оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций.

Российский Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых кредитных организаций.