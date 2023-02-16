ЦБ допустил поэтапное увеличение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассчитывает к апрелю определиться с новым порогом имущественного ценза для квалифицированных инвесторов, при этом допускает, что его повышение пройдет в два этапа. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Планы повысить ценз сразу в 5 раз – с 6 млн до 30 млн рублей – регулятор озвучил летом прошлого года. Они вызывали оживленную дискуссию и критику участников рынка, которые просили ЦБ поделиться расчетами, ставшими основой для новой планки. В январе директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова говорила, что окончательных решений пока нет, и может быть выбран более мягкий вариант повышения ценза.

Изначально предложенный вариант в 30 млн рублей вполне адекватен с точки зрения мирового опыта, считает Мамута, однако он допустил, что итогом обсуждений с рынком может стать другая планка.

"Мы сейчас находимся в диалоге с рынком, мы не исключаем, что она может быть несколько снижена (относительно предложенных 30 млн рублей - ИФ). Но снижена разумно. Мы слышим контраргументы, которые заключаются в том, что если считать по накопленной (с момента установления порога в 6 млн рублей - ИФ) инфляции, она должна быть меньше (чем 30 млн рублей - ИФ). Это действительно так, но не сильно намного", - сказал Мамута.

Математически, по накопленной инфляции этот показатель складывается в районе 24 млн рублей, отметил он, но не стал комментировать возможные новые цифры порога.

"Пороги буквально на этой неделе обсуждали, пока готовой цифры нет. Рассчитываю, что до конца марта дискуссию мы с рынком по критериям завершим. По крайней мере, на уровне нашего понимания. Мы слышим аргументы рынка, нам присылают интересную аналитику, мы ее смотрим", - заявил руководитель службы ЦБ.

Регулятор рассчитывает, что законопроект, который будет подготовлен и внесен в Госдуму по итогам обсуждений, рассмотрят в текущем году.

Мамута также сообщил, что новый имущественный ценз может быть введен в два этапа.

"Мы обсуждаем идею некоей этапности, то есть "шагнуть" имущественно не в один шаг, а в два. И все это будет синхронизировано с мерами по большему допуску инвесторов по образованию и по знаниям. В итоге, я уверен, все выиграют", - заявил руководитель службы ЦБ.

По словам Мамуты, реформа не будет мгновенной: предстоит "достаточно длинный переходный период", чтобы рынок успел подготовиться, инвесторы узнали о новых правилах. "Но, тем не менее, в этом году мы ее рассчитываем совершить", - сказал он.

В целом, реформу "квализации" рассматривать только как ее ужесточение неверно, считает Мамута. "Что мы предлагаем? Вовсе не ужесточить – это очень простое, и, может быть, не совсем правильное отражение нашей идеи, – а модернизировать систему квалификации", - отметил он.

"Все так прицепились к имущественному цензу, как будто он имеет отношение к квалификации... В чем мы видим проблему? Я не помню ни одной жалобы от "квала по знаниям" или по опыту работы. Все жалобы от квалов – это жалобы "откваленных" по имуществу. И вопросы очень простые. "Я вообще не знал, что стал квалом", - как правило", - сказал Мамута.

ЦБ считает необходимым расширить возможности квалификации по образованию и опыту работы. Осознанность действий инвесторов наступает примерно после года работы на рынке, до этого "они объекты для манипулирования очень легкие", это показывает поведенческое исследование, результаты которого Банк России вскоре обнародует, заявил глава службы ЦБ.

"В совокупности если рассматривать – речь идет о существенной доводке системы, большем соответствии тому, что такое квалифицированный инвестор", - охарактеризовал он готовящиеся изменения.