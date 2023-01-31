В ЦБ допустили переход к более мягкому цензу для квалифицированных инвесторов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России может выбрать более мягкий вариант повышения имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным.

Планы повысить ценз сразу в 5 раз - с 6 млн до 30 млн рублей - регулятор озвучил в июле 2022 года. Это вызывало оживленную дискуссию и критику участников рынка, которые просили ЦБ поделиться расчетами, ставшими основой для новой планки.

"Насколько я знаю, пока окончательных решений в этой части не принято", - сказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, отвечая на вопрос, может ли ЦБ смягчить свою позицию.

"Служба по защите прав инвесторов работает над этим вопросом, и да, концепция находится в проработке, и да, действительно, размер имущественного ценза для квалифицированных инвесторов находится в стадии обсуждения", - отметила она.

"Я не знаю, конкретно какие цифры (будут утверждены - ИФ), но абсолютно точно цифра по имущественному цензу находится в стадии обсуждения. И, естественно, скорее всего, она будет снижаться (относительно варианта с 30 млн рублей - ИФ), а не расти вверх (от 30 млн рублей - ИФ)", - сказала глава департамента Банка России.

Также она сообщила, что ЦБ скорректировал свои планы запретить предоставлять "плечо" неквалифицированным инвесторам сразу после их прихода на рынок.

"Мы пообсуждали этот вопрос и решили, что новички никогда не смогут научиться маржинальной торговле, если им не дать возможность это делать. Сам факт приобретения акций или облигаций не дает навыки именно в маржинальной торговле и не учит управлять этими рисками", - сказала Шишлянникова.

В итоге ЦБ принял решение пойти по другому пути, ограничив размер "плеча" для новичков до момента накопления опыта в такого рода сделках, а не запретив его, сообщила она.