Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В ЦБ призвали пересмотреть устаревшую концепцию "квал/неквал"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Концепция квалифицированных и неквалифицированных инвесторов морально устарела, а критерии разделения на эти две категории требуют пересмотра, заявил на юридическом форуме в Петербурге руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Я считаю, что система градации "квал"/"неквал" морально устарела, восходит корнями к совершенно другим экономическим и социальным условиям. Наверное, эту проблему или задачу тоже нужно решить в рамках некоторых новаций регулирования", - сказал он.

Позднее через пресс-службу Банка России Мамута уточнил, что ЦБ не предлагает отменять саму концепцию, но критерии, по которым должно происходить разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, необходимо пересмотреть.

"Там есть нормы, которые, например, технически легко обходятся в действующем регулировании. Связано это просто с техническим совершением сделок, которые в принципе можно и за инвестора сделать для того, чтобы дать ему этот статус. Во-вторых, там некоторых видов образования, на наш взгляд, недостаточно, для того, чтобы человек себя чувствовал квалом", - пояснил Мамута.

Кроме того, по его мнению, имущественный ценз, установленный много лет назад в размере 6 млн рублей, тоже нужно увеличивать, потому что "сейчас это уже не те 6 млн рублей совершенно".

"В большинстве стран мира, где используется имущественный ценз для предоставления статуса квалинвестора, сумма существенно выше. При этом она учитывает не только наличие имущества, но и определенные виды обязательств. Вот в этом направлении мы сейчас думаем", - заявил представитель ЦБ.

Банк России Михаил Мамута
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их обвала более чем на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });