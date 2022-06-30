В ЦБ призвали пересмотреть устаревшую концепцию "квал/неквал"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Концепция квалифицированных и неквалифицированных инвесторов морально устарела, а критерии разделения на эти две категории требуют пересмотра, заявил на юридическом форуме в Петербурге руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Я считаю, что система градации "квал"/"неквал" морально устарела, восходит корнями к совершенно другим экономическим и социальным условиям. Наверное, эту проблему или задачу тоже нужно решить в рамках некоторых новаций регулирования", - сказал он.

Позднее через пресс-службу Банка России Мамута уточнил, что ЦБ не предлагает отменять саму концепцию, но критерии, по которым должно происходить разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, необходимо пересмотреть.

"Там есть нормы, которые, например, технически легко обходятся в действующем регулировании. Связано это просто с техническим совершением сделок, которые в принципе можно и за инвестора сделать для того, чтобы дать ему этот статус. Во-вторых, там некоторых видов образования, на наш взгляд, недостаточно, для того, чтобы человек себя чувствовал квалом", - пояснил Мамута.

Кроме того, по его мнению, имущественный ценз, установленный много лет назад в размере 6 млн рублей, тоже нужно увеличивать, потому что "сейчас это уже не те 6 млн рублей совершенно".

"В большинстве стран мира, где используется имущественный ценз для предоставления статуса квалинвестора, сумма существенно выше. При этом она учитывает не только наличие имущества, но и определенные виды обязательств. Вот в этом направлении мы сейчас думаем", - заявил представитель ЦБ.