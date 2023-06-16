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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Спецскидки для Пакистана в рамках поставок нефти из России не предусмотрено

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия начала разовые поставки нефти в Пакистан с оплатой в валюте дружественных стран, скидка не является эксклюзивной.

"Да, поставки нефти в Пакистан начались, специальной скидки не предусмотрено - для Пакистана она складывается точно также, как и для других потребителей", - заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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"Мы считаем, что Пакистан для нас такой же важный партнер, как и Индия. Недавно была отгружена партия, в дальнейшем будут ещё поставки", - сказал он.

Комментируя информацию пакистанских СМИ, что оплата идет в юанях, Шульгинов заметил: "Мы договаривались, что оплата будет осуществляться в валютах дружественных стран".

Министр подтвердил также, что вопрос бартерных поставок также обсуждался, "но решения пока нет".

Шульгинов сказал, что по поставкам нефтепродуктов страны отдельно не договаривались - Пакистан имеет собственные НПЗ и покупает либо нефть, либо нефтепродукты, в зависимости от потребностей.

Он отметил также, что "по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) страны пока не нашли понимания по ценам - разговоры вели о долгосрочных контрактах, но пока все же речь идёт о спотовых поставках, спотовые цены на газ сейчас высокие".

Как сообщалось, в ходе заседания межправкомиссии России и Пакистана в конце января стороны достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов и планировали к концу марта подготовить соглашение о поставках нефти, где бы были решены вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов поставок. Стороны договорились, что оплата поставок будет производиться в валютах дружественных стран.

Пакистан импортирует около 70 млн баррелей нефти в год (около 10 млн т) и мог бы покрывать за счет российской нефти более трети в общем объеме импортируемой нефти.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году поставки нефти в Пакистан осуществлялись из Саудовской Аравии (50,6%), ОАЭ (41,3%). Все импортные поставки нефти осуществляются через терминалы Fatco в порту Касим и Keamari в порту Карачи. Отсюда нефть трубопроводным транспортом поставляется на НПЗ Пакистана.

Николай Шульгинов Пакистан
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