Рынок акций РФ в пятницу консолидировался после недельного роста

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips после недельного роста, наблюдая за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в то время как внешние площадки в конце недели подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи закрепился выше 2800 пунктов на фоне ослабления рубля, обновив пик с апреля 2022 года; лидерами снижения выступили акции "Яндекса", фаворитами стали "Русал" и Polymetal.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2800,79 пункта (+0,02%, утром индекс поднимался до 2813,74 пункта), индекс РТС – 1047,47 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 вырос до 84,28 рубля (+0,53 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,5-3,4%, доллар подорожал на 1,65 рубля.

Подорожали в пятницу акции UC Rusal (+2,8%), Polymetal (+2,3%), "МТС" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Татнефти" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Интер РАО" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

"Аэрофлот" ведет переговоры с иностранными лизингодателями о "страховом урегулировании" по 47 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил глава компании Сергей Александровский. В дальнейшем перевозчик сможет выкупить эти воздушные суда.

Подешевели акции "Яндекса" (-2,3%), "НЛМК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "ММК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,2%), расписки OZON (-0,1%).

Рост ВВП РФ в 2023 году будет выше 1%, может оказаться в интервале 1,5-2,0%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023. По его словам, текущий дефицит федерального бюджета во многом обусловлен ускоренным исполнением расходов в первые месяцы, а также дополнительными ассигнованиями на оборону и закупку вооружения.

Также Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства на период действия моратория на наказания за такие нарушения, который планируется продлить на 2024 год. Президент РФ поручил правительству до конца 2023 года упростить процедуру редомициляции в случаях, когда "переезд" бизнеса блокируется зарубежными юрисдикциями.

По словам Путина, российская нефтегазовая отрасль в хорошем состоянии и имеет перспективы развития, нефтяные компании приобретают активы за рубежом, перерабатывают нефть в нефтепродукты.

Кроме того, президент РФ заявил об угрозе все большего втягивания НАТО в конфликт на Украине, отметив, что он отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия, у России нет такой необходимости. Путин напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы ее территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели выпускал пар: добравшись до очередного годового максимума выше 2810 пунктов индекс МосБиржи умеренно откатился. Частичная фиксация прибыли может являться следствием "фактора пятницы", особенно актуальным в периоды обострений в геополитике.

После заседаний ФРС и ЕЦБ, не принесших каких-либо неожиданностей, на мировых рынках продолжат следить за монетарными сигналами. На будущей неделе предстоит череда выступлений представителей ФРС - главы регулятора Джерома Пауэлла, а также членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера, Мишель Боумен.

"Выхода важной экономической статистики или значимых корпоративных новостей на старте будущей недели не ожидается. При стабильности цен на сырьевые товары и отсутствии в течение предстоящих выходных выраженной эскалации геополитической напряженности наш рынок в понедельник может продолжить подъем. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 июня - 2720-2820 пунктов", - полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок начал день вполне позитивно, но затем коррекционно просел на фоне заявлений с ПМЭФ. Под давлением оказались бумаги "Яндекса" и прочие представители сектора информационных технологий, при этом подорожали золотодобывающие компании и "Русал".

"Бумаги "Яндекса" просели на фоне заявлений главы ВТБ Андрея Костина о том, что необходимо применить к компании метод Fortum, а не разделять бизнес на рыночных условиях на российскую и зарубежную часть. Конечно, это не является прямым указанием на то, что так и произойдет, но подобные заявления повышают риски события. По аналогии с "Яндексом" под ощущением риска оказались бумаги OZON и VK", - отмечает аналитик.

Глава ВТБ также сообщил, что в текущем году банк ожидает прибыль около 400 млрд руб., а возвращение к вопросу дивидендов может состояться, скорее всего, лишь в 2024 году. По итогам 2022 года банк получил убыток в размере 613 млрд руб. Соответственно, прибыль за 2023 год полностью пойдет на компенсацию данного обстоятельства. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбер продолжит выплачивать дивиденды не менее 50% от прибыли, если этому не будут препятствовать обстоятельства, обратил внимание Кочетков.

Нефть в пятницу консолидируется, переваривая новости предыдущих дней. Китайская нефтепереработка выросла в мае на 15,4%, что на фоне общего промышленного роста в 3,5% смотрится многообещающе. То есть спрос на топливо в КНР восстановился и продолжил расти, даже на фоне относительно вялого роста экономики. В Индии потребление топлива только в мае выросло на 8%. Соответственно, ожидания увеличения спроса на нефть в Азии все еще имеют высокие шансы на реализацию. Благодаря этому нефть на текущей неделе может показать небольшой прирост, полагает Кочетков.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, цены на нефть к концу недели превысили $75 за баррель Brent после дополнительных экономических стимулов в Китае и паузы в цикле повышения ставки ФРС. "Мы ожидаем увидеть цены на уровне $85 за баррель Brent до конца текущего года", - заявил эксперт.

По оценке портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, в четверг исполнение производных инструментов на ФОРТС оказало довольно мощное позитивное влияние на рынок акций. На некоторых эмитентов повлияло изменение состава индекса МосБиржи и веса отдельных бумаг.

"Новые веса начали действовать с 16 июня, а действия по индексным портфелям фондов должны были завершиться к закрытию рынка в четверг. Стоит отметить увеличение веса в индексе у таких эмитентов, как "Магнит", "Татнефть" и "Сургутнефтегаз", по которым наблюдался рост котировок, а также - уменьшение веса у "Яндекса", TCS Group, "НОВАТЭКа" и "Роснефти", где рост был минимальный или наблюдалось снижение", - отмечает эксперт.

На следующей неделе ожидается годовое собрание акционеров МТС, где они будут голосовать по вопросу выплаты дивидендов, которые могут составить более 10% на акцию. Реестр по МТС закроется 29 июня. Каких-либо значимых отсечек, способных повлиять на динамику фондовых индексов, по дивидендным бумагам не будет, закроются лишь реестры ряда региональных "Россетей". Самая большая доходность у привилегированных акций "Россети Ленэнерго", которая может оказаться около 8,5%. Последний день с дивидендами акция будет торговаться 23 июня, отмечает Власенко.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что на российском рынке сработал "фактор пятницы", когда некоторые инвесторы предпочли зафиксировать позиции перед выходными.

"Выступление президента РФ Путина на ПМЭФ было воспринято фондовым рынком неоднозначно, особенно в той части, где спикер вновь намекнул на необходимость "слезть с нефтяной иглы", заявив, что из-за санкций и геополитических сложностей этот процесс уже идет. Нефтяные компании отреагировали на эти слова падением", - отмечает аналитик.

В лидеры роста вышли акции "Трубной металлургической компании" (+11,8%) в связи с ожидаемым усилением спроса на трубы большого диаметра для реализации контракта "Газпрома" на поставку газа в Узбекистан. Цена нефти Brent поднялась в район $76 за баррель. Возможно, поддержку котировкам оказал прогноз российского Минэнерго, предполагающий сокращение добычи до конца года. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 19 июня - диапазон 2700-2800 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,2-1,3%) и США (индексы прибавили по 0,1%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Также ЦБ оставил неизменным диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу вновь пытаются подрасти. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $75,79 за баррель (+0,2% и +3,4% накануне), июльская цена WTI - $70,87 за баррель (+0,4% и +3% в четверг).

Цена на нефть к концу года может значительно превысить нынешние уровни, считает председатель комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП Вагит Алекперов. "Думаю, что будет больше $85 к концу года", - сообщил он "Интерфаксу".

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже кроме ТМК выросли акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+10,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9,8%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+7,8%), "префы" компаний ПАО "Томская распределительная компания" (+5,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+5%), "Россети Ленэнерго" (+4,7%), "Самараэнерго" (+4,3%), бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (+4,1%), "Россети Волга" (+4%).

Просели бумаги ПАО "Центр международной торговли" (-6,8% и -7,7% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-6,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3,3% и -7,3% "префы"), ПАО "Диод" (-3,3%), ПАО "Россети Кубань" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,09 млрд рублей (из них 5,49 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 4,69 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,6 млрд рублей на акции "Газпрома").