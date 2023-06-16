Евро превысил 92 руб. впервые с 25 апреля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Евро и доллар ускорили темпы роста на Московской бирже в пятницу вечером, курс евро при этом поднялся выше 92 руб. впервые с 25 апреля.

Курс евро составил 92,0125 руб./EUR1 в 18:47 МСК, что на 42,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 84,2175 руб., подорожав на 46,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,84 копейки - до 87,73 рубля.

"Рубль завершил неделю ослаблением. К окончанию рабочего дня пара "доллар-рубль" предпринимала очередные попытки закрепиться выше 84 руб. По итогам пятницы российская валюта пребывала в минусе, хотя к концу недели рублю удалось отыграть некоторую часть позиций относительно минимумов в середине недели, когда доллар поднимался выше 85 руб. В паре с евро наблюдалась несколько иная ситуация: единая европейская валюта росла чуть более сдержанно, чем доллар, но стабильно укреплялась всю неделю, что позволило в пятницу обновить максимум с конца апреля текущего года. Отметим, что основные налоговые платежи будут проведены только на последней неделе месяца. Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 82-85 руб./$1", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.