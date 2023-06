S&P 500 и Nasdaq выросли в четверг, Dow Jones завершил торги слабым снижением

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в четверг, при этом Dow Jones завершил торги незначительным снижением.

Инвесторы оценивали статистику и заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который вновь дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой ставки.

Пауэлл считает обоснованным повышение ставки в 2023 году еще несколько раз, однако решения Федрезерва будут зависеть от экономических данных. "Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава американского ЦБ в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в четверг.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тысячи человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тысяч.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $3,1 млрд (на 1,5%) и достиг $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале он составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и составили 4,3 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение показателя.

Котировки акций Tesla выросли в четверг на 2% после сильнейшего за два месяца падения по итогам предыдущих торгов. Между тем аналитики Barclays заявили о том, что стоимость производителя электромобилей выросла слишком высоко за период ралли, которое началось в апреле, и не соответствует фундаментальным показателям.

Цена бумаг Root Inc. взлетела более чем на 34% после того, как The Wall Street Journal сообщила о том, что Embedded Insurance претендует на покупку этой компании, которая специализируется на автостраховании.

Акции NRG Energy подорожали на 3,1%. Как пишут СМИ, Elliott Investment Management добивается смены главного исполнительного директора этой энергетической компании. По данным источников, инвесткомпания уже ведет переговоры с кандидатами на замену главе NRG Маурисио Гутьерресу. В мае Elliot заявила, что владеет пакетом акций энергокомпании на $1 млрд (около 13%).

Помимо этого повысилась стоимость Microsoft Corp. и Salesforce Inc. - на 1,8%, Apple Inc. - на 1,7%, Cisco Systems Inc. - на 0,5%.

В то же время цена бумаг Boeing Co. упала на 3,1% на новости о забастовке в Spirit AeroSystems Holdings, в результате которой была приостановлена работа завода этой компании. Boeing является крупнейшим клиентом Spirit (ее акции рухнули на 9,4%).

Darden Restaurants, оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 12%, а также дала сильный прогноз на текущий финансовый год. Несмотря на это, котировки акций компании снизились на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 4,81 пункта (на 0,01%) и составил 33946,71 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции JPMorgan Chase & Co. и International Business Machines, подешевевшие примерно на 1,9%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 16,2 пункта (на 0,37%) и достигло 4381,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 128,41 пункта (0,95%) и завершил сессию на отметке 13630,61 пункта.