Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 199,89 рублей на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 7 июля.

Всего на выплату дивидендов "Башнефть" направит 35,507 млрд рублей. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.

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