Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 199,89 рублей на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 7 июля.
Всего на выплату дивидендов "Башнефть" направит 35,507 млрд рублей. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.
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