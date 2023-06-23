Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 199,89 рублей на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 7 июля.

Всего на выплату дивидендов "Башнефть" направит 35,507 млрд рублей. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.

Новость дополняется

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз запрещает импорт продукции из российской стали

Евросоюз запрещает импорт продукции из российской стали

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов,и некоторых авто с ДВС

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

Евросоюз запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу

ЕС ослабит экспортные запреты в отношении России для техобслуживания нефтепровода КТК

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,9%

Нефть Brent подешевела до $73,42 за баррель

Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан РФ

Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для граждан РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже обновила рекорд, приблизившись к 59 тыс. руб./т

Банк Англии повысил ставку на 50 б.п. - до 5% годовых

Банк Англии повысил ставку на 50 б.п. - до 5% годовых
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });