"Ростех" готовится к производству газотурбинных двигателей на 32 МВт для "Газпрома"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "ОДК-Кузнецов" (Самара, входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ОДК) готовится к производству газотурбинных двигателей мощностью 32 МВт, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"ОДК-Кузнецов" ведет разработку и освоение производства двигателя НК-36И-32 для газоперекачивающих агрегатов. Он будет иметь повышенную мощность 32 МВт, его первый образец планируется изготовить в 2024 году", - сказал Артяков в ходе открытия центра конструкторских разработок и научных исследований "ОДК-Кузнецов" в Самаре в пятницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, данные газотурбинные двигатели разрабатываются, в частности, для проектов "Газпрома".

В настоящее время турбины такой мощности в России выпускает только "Невский завод", в перспективе - выпуск двигателей на 32 МВт на "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение".

По словам Артякова, также ведутся работы над новой индустриальной версией газотурбинного двигателя НК-36И-25 мощностью 25 МВт, который будет адаптирован для применения в условиях жаркого климата.

Завод "ОДК-Кузнецов" производит авиадвигатели, газотурбинные двигатели для газоперекачивающих агрегатов, блочно-модульные электростанции и другое оборудование. Входит в "Ростех".