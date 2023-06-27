Рост цен на пшеницу в РФ на минувшей неделе ускорился

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на пшеницу в РФ на минувшей неделе ускорился, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Так, пшеница 3 класса больше всего подорожала в центре – на 550 рублей (на прошлой неделе было падение на 155 рублей), до 11 833 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС). На юге она подорожала на 465 рублей (на 285 рублей), до 14 650 рублей за тонну, в Черноземье и на Урале – на 210 рублей, до 11 540 и 11 833 рублей соответственно. В остальных регионах динамика была слабой, в Поволжье отмечено небольшое снижение цен.

Цены на пшеницу 4 класса росли везде, больше всего на юге – на 750 рублей (350 рублей), до 13 750 рублей за тонну. В центре эта пшеница подорожала на 600 рублей (на 335 рублей), до 10 717 рублей, в Черноземье – на 420 рублей, до 9 980 рублей, в Сибири – на 300 рублей, до 10 933 рублей, на Урале – на 285 рублей, до 10 833 рублей, в Поволжье – на 215 рублей, до 10 025 рублей за тонну. Все эти показатели выше тех, что были на предыдущей неделе.

Пшеница 5 класса больше всего подорожала также на юге – на 500 рублей (на 315 рублей), до 11 750 рублей за тонну. В центре рост составил 150 рублей, до 8 533 рублей. В остальных регионах ценовые колебания были небольшими – от роста на 40 рублей на Урале до падения на 75 рублей в Поволжье.

Цены на фуражный ячмень менялись по-разному. Самой заметной динамика была на Урале, где это зерно подешевело на 615 рублей, до 8 950 рублей за тонну. Цены на рожь больше всего снизились в центре – на 350 рублей, до 8 000 рублей. Цены на кукурузу слабо снизились в Поволжье и Сибири, в остальных регионах не изменились.