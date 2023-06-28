Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 июня снижена на 5,3%, до 2 тыс. 473 руб. за т

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 28 июня составляет 2 тыс. 473,3 рубля против 2 тыс. 612,9 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Таким образом, она снизилась на 5,3%.

На ячмень пошлина четвертую неделю подряд остается нулевой. На кукурузу - снижена до 937,8 рубля с 1 тыс. 168,1 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $244,4 за тонну на пшеницу ($250,3 неделей ранее), $177,9 - на ячмень ($185,3), $204 - на кукурузу ($211,8).

Новые пошлины будут действовать по 4 июля включительно.

С июня этого года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.