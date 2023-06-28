Производство компьютеров и электроники в России в мае выросло на 31,5%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в мае увеличилось на 31,5% по сравнению с маем 2022 года, сообщает Росстат в среду.

По сравнению с апрелем 2023 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий продемонстрировало рост на 5,5%. В январе-мае рост составил 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Оборот организаций, занимающихся производством компьютеров, электронных и оптических изделий, в мае составил 167,4 млрд рублей - это на 38,2% больше, чем в мае 2022 года, и на 5% больше, чем в апреле 2023 года.

Оборот организаций, занятых разработкой ПО, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в мае составил 197 млрд рублей, увеличившись на 5,4% по сравнению с маем 2022 года и на 0,7% по сравнению с апрелем текущего года.