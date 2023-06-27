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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Мишустин поручил дополнительно направить более 11 млрд руб. на импортозамещение ПО в 2023 г.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил дополнительно направить более 11 млрд рублей на реализацию мероприятий "дорожных карт" развития высокотехнологичных направлений "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение" в 2023 году. Об этом говорится в перечне поручений по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Уточняется, что предусмотреть выделение финансирования из резервного фонда правительства до 17 июля должен Минфин.

Правительственная комиссия по цифровому развитию в декабре 2022 года утвердила эти "дорожные карты", направленные на импортозамещение IT-решений. Документы подготовлены в рамках работы индустриальных центров компетенций (ИЦК) и Центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР).

В "дорожных картах" содержатся проекты российских компаний-лидеров отраслей экономики. Документы носят открытый характер: в них могут быть включены новые игроки и проекты. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что большая часть разработок будет профинансирована за счёт средств компаний. В свою очередь замглавы Минцифры Максим Паршин уточнял, что реализация проектов продлится до 2025 года, а над некоторыми предстоит работа до 2027 года.

Как отмечается в сообщении правительства, комментируя на ЦИПР важность замещения иностранных цифровых решений отечественными разработками, Мишустин сообщил, что в целом по всем отраслям было выявлено более 1 тыс. иностранных решений, напрямую влияющих на стабильность производственных процессов. "Лишь шестая часть не имела отечественных аналогов совсем. Конечно, важно было найти им достойную замену уже в ближайшее время", - отметил председатель правительства.

Михаил Мишустин Минфин
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