Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Группа S7 приняла решение объединить свои авиакомпании АО "Авиакомпания "Сибирь" ("Сибирь") и ООО "Глобус".

"Решением единственного акционера АО "Авиакомпания "Сибирь" принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО "Глобус", - говорится в сообщении АО "Авиакомпания "Сибирь".

Соответствующее решение принято 29 июня.

Уточняется, что после завершения присоединения "Сибирь" продолжит свою деятельность, а "Глобус" "прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения".

"Глобус" был создан в 2008 году как отдельная авиакомпания группы S7, выполнял рейсы из Москвы и Новосибирска. В 2020 году решением руководства группы S7 и "Глобус" были объединены: перевозки продолжились под брендом S7, сертификат эксплуатанта "Глобуса" был аннулирован.

В начале прошлого года (до событий 24 февраля) "Глобус" вновь получил от Росавиации сертификат эксплуатанта. На его базе S7 планировала создать авиакомпанию-лоукостер под брендом Citrus. Запустить компанию планировалось в июле 2022 года, предполагалось, что она будет связывать регионы РФ, минуя Москву. Парк перевозчика планировалось сформировать из Airbus A320neo.

В июне S7 сообщила о приостановке проекта, объяснив это невозможностью получить A320neo из-за санкций. Отмечалось, что команда Citrus продолжит работу, в том числе по организации совместных рейсов S7 и "Глобуса".

Группу S7 контролируют Владислав Филев и его дочери Татьяна и Мария.