ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,1%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в первом квартале 2023 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

Результат совпал с предварительно объявленным показателем. Опрошенные Trading Economics аналитики также не ожидали пересмотра.

В четвертом квартале 2022 года британский ВВП также вырос на 0,1%.

Потребительские расходы в январе-марте не изменились, государственные расходы снизились на 1,8%, а капиталовложения бизнеса выросли на 2,4%.

Экспорт упал на 6,9%, в то время как импорт сократился на 3,8%.

В сфере услуг был зафиксирован рост на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в производственном секторе - также на 0,1%, в строительном - на 0,4%.

Повышение британского ВВП в годовом выражении в первом квартале составило 0,2%, что является минимальными темпами подъема за два года.