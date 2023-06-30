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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,1%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в первом квартале 2023 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

Результат совпал с предварительно объявленным показателем. Опрошенные Trading Economics аналитики также не ожидали пересмотра.

В четвертом квартале 2022 года британский ВВП также вырос на 0,1%.

Потребительские расходы в январе-марте не изменились, государственные расходы снизились на 1,8%, а капиталовложения бизнеса выросли на 2,4%.

Экспорт упал на 6,9%, в то время как импорт сократился на 3,8%.

В сфере услуг был зафиксирован рост на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в производственном секторе - также на 0,1%, в строительном - на 0,4%.

Повышение британского ВВП в годовом выражении в первом квартале составило 0,2%, что является минимальными темпами подъема за два года.

Великобритания
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