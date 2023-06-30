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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Акционеры "Ренессанс Страхования" решили не выплачивать дивиденды за 2022 год из-за убытка

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа Ренессанс Страхование" на общем годовом собрании 27 июня утвердили решение совета директоров об отказе от выплаты дивидендов за 2022 год, решение обусловлено полученным убытком за прошлый год в размере более 2,133 млрд рублей, сообщила компания по результатам годового собрания акционеров.

Рекомендации не выплачивать дивиденды были даны советом директоров группы 26 мая 2023 года.

Как говорится в сообщении, было решено "в связи с убытком, полученным обществом по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рубля, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)", полученный по результатам прошлого года убыток не покрывать.

Менеджмент компании подтверждает планы обратиться к совету директоров с предложением по промежуточным дивидендам на основе отчетности за первое полугодие 2023 года.

Общее годовое собрание ПАО "Группа Ренессанс Страхование" состоялось 27 июня в заочной форме, его участники утвердили годовой отчет и финансовую отчетность компании за 2022 год, избрали новый состав совета директоров и утвердили внешнего аудитора компании - ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги", для проверки бухгалтерской отчетности общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами и международными стандартами финансовой отчетности.

"Ренессанс Страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на Московской бирже в конце октября 2021 года по нижней границе диапазона - 120 рублей за акцию. Компания разместила 147 млн 272 тыс. 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств составила 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд). Free float по итогам IPO составил около 24%.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступили Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Ренессанс Страхование
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