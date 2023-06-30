Рубль сильно упал в последний торговый день месяца и квартала

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.

Курс доллара США составил 89,55 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,98 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 97,8 руб./EUR1, подорожав на 2,7 рубля. Евро поднялся выше 97 руб. также впервые с 29 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,3 рубля - до 93,26 руб. Курс китайского юаня поднялся на 27,5 копейки - до 12,33 руб. Юань поднялся до этой отметки впервые с 19 апреля 2022 года.

В целом, снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц превысило 10%, свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи. Так, за период с конца мая доллар США вырос почти на 9 рублей – с уровня 80,06 руб./$1 (официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до отметки 89,55 руб./$1, которая была достигнута американской валютой на закрытие торгов 30 июня.

Комментарии экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в основных валютных парах по итогам последнего дня месяца и квартала. Основными негативными факторами для рубля в последние дни стали общемировое снижение интереса инвесторов к риску на опасениях продолжения ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, уменьшение спроса на рублевую ликвидность в связи с завершением налогового периода июня, прогнозы дальнейшего ухудшения показателей внешнеторгового баланса на фоне подешевевшей нефти и восстановления импорта, а также некоторые корпоративные новости и рост внутриполитических рисков, обострившихся в начале недели.

"Российский рубль сегодня оказался в центре внимания, зафиксировав свое самое низкое значение с марта 2022 года. На закрытие в прошлую пятницу рубль торговался на отметке 84,7 рублей за доллар, однако со среды его позиции начали ослабевать. На закрытие в среду рубль потерял 1,5%, в четверг 1,4%, а сегодня падение составляет более 2%. Такой темп снижения нельзя назвать здоровым, что вызывает у рыночных игроков еще больше желания уйти в защитные активы перед выходными. К концу основной торговой сессии рубль нашел некоторую поддержку, возможно, в связи с поставленной задачей от главы государства о подготовке предложения о корректировке валютного регулирования в новых реалиях", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

Поручение правительству РФ и Банку России представить предложения об изменении подходов к валютному регулированию и валютному контролю с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий содержатся в перечне, опубликованном в пятницу на сайте Кремля по итогам встречи Владимира Путина с "Деловой Россией", состоявшейся 26 мая.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил в пятницу, что профицит торгового баланса РФ по итогам 2023 года может не достичь показателя, заложенного в действующий - апрельский - вариант прогноза Банка России, это следствие развития ситуации как с импортом, так и с экспортом.

Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России прогноз основных макроэкономических показателей предусматривает, что профицит торгового баланса в 2023 г. составит $117 млрд.

"То, что мы видим сейчас, говорит скорее о том, что торговый профицит может оказаться несколько меньше в силу того, что по импорту картина очень складывается позитивная", - сказал Тремасов на пресс-конференции в Новосибирске. По его словам, фактически импорт сейчас находится на докризисных уровнях, что является "яркой иллюстрацией" быстрой адаптации российской экономики к санкционным ограничениям.

"С экспортом, напротив, мы имеем нарастающее санкционное давление, и более того, мы видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Поэтому здесь вот эти разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше", - отметил глава департамента ЦБ, напомнив, что уточненные оценки регулятор опубликует после назначенного на 21 июля совета директоров.

В свою очередь, ритейлер "Магнит" ранее сообщил, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Об этом было заявлено в среду вечером (28 июня) уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи. В целом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. До этого компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы.

Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

"Мы считаем, что, помимо окончания налогового периода, что влияет на сужение предложения валюты на рынке, дополнительный спрос на иностранную валюту мог оказать "Магнит", решивший расширить программу выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов (ранее отмечался повышенный спрос у инвесторов из недружественных стран). (. . .) Однако отметим, что американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Сам "Магнит" не согласен с тем, что его оферта могла как-то повлиять на валютный рынок. В пресс-службе компании заявили, что у нее достаточно мультивалютных запасов для покрытия предложения о выкупе у инвесторов-нерезидентов до 29,8% акций. "В течение последний четырех недель компания закупала валюты, в объеме, не превышающем эквивалент $10 млн в день, и в основном юани", - отметили в компании.

Текущее ослабление рубля определяется в первую очередь состоянием платежного баланса, рисков для финансовой стабильности Банк России в такой динамике не видит, но учтет ее, принимая решения по денежно-кредитной политике на очередном заседании 21 июля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь - тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях", - сказал Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске в пятницу.

"Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнения влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году", - заявил Заботкин, курирующий ДКП.

"Рубль в июне в условиях геополитической напряженности и давления на сальдо торгового баланса на фоне санкций отличился особенно слабой динамикой. Так, доллар против рубля за месяц прибавил около 9,5%, евро подорожал на 10%, а китайский юань вырос примерно на 7%. В итоге доллар завершает месяц немногим ниже 89 руб., на максимуме с марта 2022 года, евро недалеко от 97 руб., также на пике с марта 2022 года, а юань - у 12,20 руб., на максимуме с апреля 2022 года. ЦБ РФ в самом конце июня отметил, что не видит рисков финансовой стабильности в текущей динамике рубля, но пообещал учесть ее влияние на инфляцию на ближайшем заседании", - подчеркнула аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Нефть

Цены на нефть растут в пятницу вечером и завершают июнь в плюсе. Несмотря на июньский рост, как Brent, так и WTI снизились во втором квартале 2023 года в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Сорт Brent завершает в минусе четвертый квартал подряд, чего не было за более чем 30 лет отслеживания рыночных данных, тогда как WTI может опуститься по итогам второго квартала кряду впервые с 2019 года.

Опасения спада в экономике США несколько ослабли на фоне позитивных статданных, опубликованных за последнее время, однако эксперты остаются пессимистичными, отмечает Market Watch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составила $74,91 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие рынка в пятницу. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает в пятницу. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали к этому времени на 0,9%, до $74,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на 1,62%, до $71,01 за баррель.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals NWE CIF Rotterdam в июне (с 1 по 29 июня) достигла $54,18 за баррель (скидка к Brent - $20,5/б против $23,5/б в мае), Urals Med Aframax CIF Augusta - $56,57/б (скидка к Brent - $18,15/б по сравнению с $20,5 в мае). Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в апреле Urals DAP West Coast India почти не изменилась к маю и составила $63,96 за баррель, при этом дисконты к Brent составили $10,76/б в июне и $11,64/б в мае.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,3503 рубля, до 88,3844 руб./$1, и увеличил курс евро на 91,43 копейки, до 96,0195 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 1,4371 рубля по отношению к четвергу и составил 88,4507 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,5151 рубля и составил 88,615 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 788,17 млн, из которых $438,299 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 349,871 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 83,47 копейки, до 95,8337 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,1773 рубля, до 96,2915 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR597,928 млн, из которых EUR152,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR445,246 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 7,9%, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п. и составила 8,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,49% годовых.