Фондовые индексы США выросли в пятницу, подъем Nasdaq в I полугодии наилучший с 1983 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу и по итогам всей недели.

Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В первом полугодии Dow Jones Industrial Average увеличился на 3,8%, S&P 500 - на 15,9%. Nasdaq Composite поднялся за этот период на 31,7%, показав наилучшую динамику для первого полугодия с 1983 года, отмечает Dow Jones.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.

Расходы американцев в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,4%, говорится в отчете Минторга. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 0,3% соответственно, по данным Trading Economics.

Отчет Мичиганского университета, также опубликованный в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев.

Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.

"Статданные продолжают говорить об ослаблении инфляции, и это как раз то, чего ждет Федрезерв", - отмечает портфельный управляющий Commonwealth Financial Network Крис Фашиано, слова которого приводит Market Watch.

Капитализация Apple Inc. выросла на 2,3% по итогам торгов в пятницу, превысив отметку в $3 трлн. Таким образом, Apple стала первой публичной компанией в мире, стоимость которой достигла этого уровня.

Цена бумаг Carnival Corp. увеличилась на 9,7% - до $18,83. Аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для бумаг круизного оператора до "покупать" с "держать", а также повысили прогнозную цену акций до $25.

Ранее Carnival сообщила, что объем депозитов, внесенных ее клиентами для бронирования будущих вояжей, достиг рекордного уровня. Компания рассчитывает погасить долг в следующие несколько лет благодаря увеличению денежного потока.

ADR китайского автопроизводителя Xpeng Inc. подорожали на 13,4%. Компания объявила о намерении начать продажи нового электрического внедорожника G6 Ulta Smart Coupe в КНР в июле.

Акции Constellation Brands снизились в цене на 0,3%. Производитель алкогольных напитков увеличил выручку в первом финансовом квартале на 6% благодаря высоким продажам пива. Однако чистая прибыль компании упала в 2,9 раза в результате убытков производителя марихуаны Canopy, частично принадлежащего Constellation Brands.

Стоимость бумаг Nike Inc. упала на 2,7%. Американский производитель спортивных товаров резко сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию в пятницу поднялся на 285,18 пункта (0,84%) и составил 34407,6 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 53,94 пункта (1,23%) - до 4450,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 196,59 пункта (1,45%) и составил 13787,92 пункта.