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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"ГАЗ" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год из-за убытка

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "ГАЗ" утвердило рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2022 год на все типы акций, сообщила компания.

Решение связано с отсутствием чистой прибыли за 2022 год, отчетность за который компания не публиковала.

"ГАЗ" последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2020 года: только на привилегированные акции из расчета 4,27 руб. на бумагу (всего 6,2 млн рублей). Чистая прибыль в 2020 году составила 212,9 млн рублей.

ПАО "ГАЗ" является центром консолидации активов группы "ГАЗ", производящей легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ГАЗ
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