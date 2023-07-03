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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Производитель напитков Monster Beverage купит активы конкурента Bang Energy

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель напитков Monster Beverage сообщил, что заключил контракт о покупке активов Bang Energy у ее материнской компании Vital Pharmaceuticals, включая завод в Финиксе (Аризона).

Параметры сделки не раскрываются. Monster Beverage в конце июня сообщал, что заплатит $362 млн за активы Bang Energy.

В октябре 2022 года Vital Pharmaceuticals подала заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Перед этим суд присудил Monster $293 млн по иску против Vital Pharmaceuticals о недостоверной рекламе.

Для завершения сделки по покупке активов Bang Energy необходимо одобрение суда.

США Финикс Monster Beverage Bang Energy
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