Vestas возместила Ульяновской области 400 млн рублей в связи с отказом от СПИК

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas, закрывший в 2022 году завод лопастей в Ульяновской области, выплатил региону более 390 млн рублей упущенной выгоды, это недополученные регионом налоги из-за предоставления инвестору льгот в рамках специнвестконтрата (СПИК), сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Расторжение специнвестконтракта стало для нас основанием для взыскания упущенной выгоды в виде налоговых поступлений на общую сумму 396 млн рублей. По итогам всех процедур, в том числе и судебных, на прошлой неделе средства были уплачены компанией Vestas в полном объеме", - сказал губернатор на заседании штаба по развитию региона во вторник.

Он напомнил, что в прошлом году по инициативе Vestas было прекращено производство ветролопастей в Ульяновске и расторгнут СПИК. "На заводе было демонтировано оборудование, часть оборудования уничтожена, произведенные лопасти вывезены", - сказал Русских.

Согласно картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы 16 июня вынес решение о взыскании с ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" в бюджет Ульяновской области 392,9 млн рублей, в федеральный бюджет - 69,3 млн рублей. Ответчик признал исковые требования в полном объеме, говорится в решении суда.

Как сообщалось, Ульяновская область в конце прошлого года обратилась в суд с иском к структуре Vestas о взыскании недополученных доходов в связи с отказом компании от СПИК, заключенного в 2018 году. В феврале текущего года иск к тому же ответчику о взыскании задолженности в связи с расторжением СПИК подал Минпромторг РФ.

Vestas ввела в Ульяновске производство композитных лопастей в декабре 2018 года. Предполагалось, что срок действия СПИК составит 8 лет. Инвестиции в проект оценивались в 1,4 млрд рублей. Изначально Vestas владела предприятием совместно с "Роснано", но в 2021 году выкупила долю партнера.

В рамках СПИК были предусмотрены налоговые льготы на региональном и федеральном уровнях, которые в соответствии с отчетной информацией за период реализации СПИК в 2018-2021 годах составили 480 млн рублей. Согласно условиям контракта, при его расторжении было предусмотрено требование по возмещению снижения доходов федерального и региональных бюджетов на момент обращения.

Сообщалось также, что госкорпорация "Росатом" намерена разместить в Ульяновской области производство лопастей для ветроэлектростанций.