Национальный ESG Альянс готовит пилотный проект ESG-Стандарта

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Национальный ESG Альянс совместно с аудиторско-консалтинговой компанией Kept в четвертом квартале 2023 года представит методологию оценки и оцифровки вклада бизнеса в национальные цели РФ, сообщила директор по корпоративным отношениям Национального ESG Альянса Елена Грозная в ходе форума "Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири" во вторник.

"С февраля мы разрабатываем методологию оценки и оцифровки вклада бизнеса в национальные цели РФ. Наша задача - представить рынку, властям, бизнесу понятный, удобный продукт с перечнем соответствующих показателей и инструментов", - пояснила Грозная.

В настоящее время, по ее словам, государство "не понимает, как бизнес вкладывается" в достижение национальных целей в России, существующий единый план по их достижению "не приземлен" на показатели бизнеса.

Между тем, как пояснила Грозная, в создаваемый сейчас ESG-Стандарт (ESG Tool) будут включены необходимые показатели, а также методология оценки вклада бизнеса в достижение национальных целей в РФ.

При создании перечня показателей для оценки компаний планируется опираться как на существующую практику раскрытия нефинансовой информации компаний, так и на международные стандарты, на рекомендации регуляторов, отметила представитель альянса. В ESG-Стандарте также будут использоваться данные с публичного цифрового сервиса раскрытия и сопоставления нефинансовой информации, который создается в партнерстве с Группой "Интерфакс". Данный сервис, по словам Грозной, уже агрегировал данные по более чем 600 компаниям.

"Мы планируем представить "пилот" нашей методологии в четвертом квартале этого года", - уточнила она.

Директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Мария Калиновская подтвердила, что в РФ сейчас нет ни одного показателя для оценки вклада бизнеса в национальные цели.

"Разрабатывая "пилот", мы для него выбрали одну национальную цель - комфортная и безопасная среда для жизни. Далее планируется апробирование "пилота" на компаниях ESG Альянса. Когда будут выравнены подходы и отработана методология, можно будет перейти уже к другим целям", - сказала Калиновская, выступая на форуме.

ESG-Стандарт, по ее словам, предполагает большой объем аналитической работы, поскольку предстоит учесть не только картирование мероприятий для достижения национальных целей РФ, но и федеральные и национальные проекты, релевантность законодательства. Предстоит также проанализировать существующие требования к раскрытию бизнесом ESG-информации.