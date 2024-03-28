ESG Альянс запустил индекс оценки качества жизни малых и средних городов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ESG Альянс запустил индекс оценки качества жизни в городах присутствия входящих в альянс компаний.

В апреле собранная альянсом база данных будет переведена на постоянную платформу альянс.города.рф, сообщила пресс-служба союза.

Индекс призван помочь бизнесу на основании обновляемых данных анализировать и оценивать эффективность своих социальных инвестиций в территории присутствия. Индекс публично доступен, в его фокусе - малые и средние промышленные города с численностью населения менее 100 тысяч человек. На данный момент индексом охвачены 120 городов в 46 регионах с общей численностью жителей 6,8 млн человек.

Качество жизни оценивалось по 70 показателям-индикаторам. При расчете индекса использовались четыре основных типа показателей: статистические данные, открытая информация из интернет-источников, запрошенные данные от региональных властей и результаты социологического исследования среди сотрудников компаний альянса.

Индекс разработан на основании рекомендаций ОЭСР и методологий индекса "ВЭБ.РФ", отметил гендиректор ESG Альянса Андрей Шаронов.