Объем торгов Мосбиржи в июне вырос на 32,4% г/г до 97,3 трлн рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года увеличился на 32,4% до 97,3 трлн рублей с 73,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с маем 2023 года объем торгов вырос на 3,2% с 94,2 трлн рублей.

В январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 5,2% до 553,2 трлн рублей с 583,5 трлн рублей.

Объем торгов драгметаллами

Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в июне 2023 года составил без малого 29 млрд рублей.

Это втрое больше показателя июня прошлого года и на 14% – мая текущего, но все же на 28% меньше рекорда апреля текущего года, который составил свыше 40 млрд рублей.

В натуральном выражении объем торгов золотом в июне составил 5,4 тонны (против 4,8 тонны в мае и 2,7 тонны в июне прошлого года), серебром - 11,1 тонны (против 12,1 тонны и 2,6 тонны соответственно).

Всего за I полугодие объем торгов драгметаллами составил 141 млрд рублей, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц.